سياسة
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أنقرة: قمة مرتقبة بين زعماء تركيا والسويد وفنلندا والناتو بمدريد
كشف الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن قمة رباعية، الثلاثاء المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، تجمع تركيا والسويد وفنلندا والناتو.
أنقرة: قمة مرتقبة بين زعماء تركيا والسويد وفنلندا والناتو بمدريد
 تتحفظ تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية منها “PKK” / AA
26 يونيو 2022

كشف الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن قمة رباعية، الثلاثاء المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، تجمع تركيا والسويد وفنلندا والناتو.

وأوضح قالن في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، الأحد. أن تركيا عقدت اجتماعين مع مسؤولين من السويد وفنلندا بخصوص انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو“.

وأضاف أن مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال سيتوجه غداً الاثنين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد الجولة الثالثة من هذه الاجتماعات.

وأكد أن تركيا لن تتراجع عن تحفظاتها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مبيناً أن القمة الرباعية المرتقبة في مدريد ستكون على مستوى الزعماء.

وأشار إلى أن تركيا تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه ضد تنظيم “PKK” والتنظيمات التابعة له.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، تتحفظ تركيا على انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية منها “PKK”، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوفها الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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