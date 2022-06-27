سياسة
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وسط أزمة شح في مصادرها.. شركات الطاقة بفرنسا تدعو لتخفيف الاستهلاك "فوراً"
وسط أزمة شح مصادر طاقة تقليدية تلوح في الأفق دعت شركات الطاقة الكبرى في فرنسا لتخفيف استهلاك الطاقة "فوراً" في البلاد من جانب الأفراد والشركات.
وسط أزمة شح في مصادرها.. شركات الطاقة بفرنسا تدعو لتخفيف الاستهلاك "فوراً"
شركات الطاقة في فرنسا تدعو لتخفيف الاستهلاك "فوراً" / AA
27 يونيو 2022

دعت شركات الطاقة الكبرى في فرنسا، لتخفيف استهلاك الطاقة "فوراً" في البلاد من جانب الأفراد والشركات، وسط أزمة شح مصادر طاقة تقليدية تلوح في الأفق.

وأوردت صحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية الأحد خطاباً لكبرى شركات الطاقة تتقدمها توتال وإنجي يدعو للعمل على تخفيف استهلاك الطاقة قدر الإمكان، بهدف تمكين البلاد من إدارة الأزمة الحالية.

وتسببت الحرب الروسية-الأوكرانية في ارتفاع أسعار مصادر الطاقة، وبخاصة الغاز الطبيعي، ما دفع دولاً أوروبية إلى نشر توصيات بتخفيف الاستهلاك.

وتراجعت صادرات الطاقة الروسية الموجهة إلى الأسواق الفرنسية بحدة عبر ألمانيا في وقت تشهد محطات محلية أخرى عمليات صيانة دورية.

والخميس أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أن بلادها تتجه إلى ملء منشآت تخزين الغاز بحلول الخريف المقبل البالغة حالياً قرابة 60%.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت فرنسا عن إعادة تشغيل محطة كهرباء تعمل بالفحم بهدف ضمان توفير إمدادات الطاقة خلال الشتاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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