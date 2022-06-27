سياسة
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قتيل وثلاثة جرحى بطعن بآلة حادة في كندا
قُتل رجل ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى في مونتريال بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاماً بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.
قتيل وثلاثة جرحى بطعن بآلة حادة في كندا
دورية للشرطة الكندية - أرشيفية / AFP
27 يونيو 2022

لقي رجل حتفه ونُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى الأحد في مونتريال بعد أن طعنهم شاب يبلغ 26 عاماً بآلة حادة، وفق ما أعلنت الشرطة الكندية.

وأوضحت الشرطة في ثاني أكبر مدن كندا أنها استجابت لمكالمة طوارئ في الساعة 06:50 صباحاً (10:50 ت.غ.) "بخصوص رجل في أزمة" في شقة وسط مدينة مونتريال.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه به "طعن بأداة حادة" والدته وزوجها ثم طعن شخصاً آخر في شقة مجاورة وكذلك حارس عمارة حاول التدخل.

وتوفي زوج الأم البالغ 72 عاماً في مكان الحادث بينما نُقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى حيث لا يزال أحدهم في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إنه جرى إلقاء القبض على المشتبه به في مكان الحادث.

وشهدت كندا مؤخراً زيادة عدد الهجمات العنيفة وحوادث القتل الجماعي التي خلفت 43 قتيلاً و38 جريحاً منذ عام 2017.

ومن بين تلك الحوادث هجوم بالدهس نفذه سائق شاحنة ضد عائلة مسلمة في لندن بمقاطعة أونتاريو، وهجوم بإطلاق النار نفذه رجل في نوفا سكوتيا، وهجوم بالدهس استهدف مارة في تورنتو، وقتل ستة مصلين بالرصاص في مسجد بمقاطعة كيبيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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