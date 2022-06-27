سياسة
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الأمم المتحدة تحذر: الإنتاج غير المشروع للمخدرات قد يزدهر بسبب حرب أوكرانيا
حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا قد تسمح بازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات، وذلك استناداً إلى تجارب سابقة في مناطق صراع أخرى.
الأمم المتحدة تحذر: الإنتاج غير المشروع للمخدرات قد يزدهر بسبب حرب أوكرانيا
الأم المتحدة: قدرة أوكرانيا على إنتاج مخدرات اصطناعية يمكن أن تنمو مع استمرار الحرب / AFP
27 يونيو 2022

قالت الأمم المتحدة الاثنين إن الحرب في أوكرانيا قد تسمح بازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات، وهو تحذير يستند إلى تجارب سابقة في مناطق صراع أخرى.

وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره السنوي أن التجارب السابقة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تشير إلى أن مناطق الصراع يمكن أن تشكل "مغناطيساً" لصنع المخدرات الاصطناعية. وقال إن "هذا التأثير يمكن أن يكون أكبر عندما تكون منطقة الصراع بالقرب من الأسواق الاستهلاكية الكبيرة".

وأشار مكتب الأمم المتحدة إلى أن عدد مختبرات الأمفيتامين المفككة في أوكرانيا ارتفع من 17 عام 2019 إلى 79 عام 2020، وهو أعلى عدد من المختبرات المضبوطة والمبلغ عنها في أي بلد عام 2020.

وأضاف أن قدرة أوكرانيا على إنتاج مخدرات اصطناعية يمكن أن تنمو مع استمرار الحرب.

وقالت الخبيرة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنغيلا مي لوكالة الصحافة الفرنسيبة: "لا يوجد رجال شرطة يتجولون ويوقفون المختبرات" في مناطق الصراع.

وأشار التقرير الأممي أيضاً إلى أن الحرب يمكن أن تعطّل طُرق تهريب المخدرات، متحدثاً عن انخفاض محتمل للاتجار في أوكرانيا منذ أوائل 2022.

كما دعت الخبيرة أنغيلا مي إلى مراقبة الوضع في أفغانستان التي أنتجت 86% من الأفيون في العالم سنة 2021.

وفي أبريل/نيسان أمر زعيم حركة طالبان بحظر زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان.

وقالت الخبيرة تعليقاً على ذلك إن "علينا أن نرى ما إذا كان هذا سيؤدي إلى انخفاض جذري"، أو ما إذا كانت الحقول غير المشروعة ستشهد، على العكس من ذلك، توسعاً بسبب تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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