اكتشف عمال مناجم في كندا حيوان ماموث صغيراً يبلغ أكثر من 30 ألف عام، وهو الأكثر اكتمالاً في جميع حيوانات الماموث التي جرى العثور عليها حتى الآن، و"يحتفظ بشكله الكامل" وفق موقع ساينس ألرت.

وقالت السلطات المحلية في إقليم يوكون إن الماموث الكندي الذي عثر عليه في تلك المنطقة "هو الأكثر اكتمالاً في أمريكا الشمالية، وثاني اكتشاف من نوعه في العالم".

من جانبه قال عالم الأحافير غرانت زازولا إن أنثى الماموث التي عُثر عليها "تعد واحدة من أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة جيداً المكتشفة في العالم أجمع".

واعتبر زازولا أن ذلك الاكتشاف هو "أهم اكتشاف في علم الأحافير بأمريكا الشمالية".

وانقرضت حيوانات الماموث التي كان يماثل حجمها حجم الفيل الإفريقي منذ أكثر من 4 آلاف عام.