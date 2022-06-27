قال الجيش السوداني، إن إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديها، معتبرة ذلك "غدرا سيرد عليه".

جاء ذلك في بيان للجيش السوداني نشره في وقت متأخر من مساء الأحد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وقال الجيش: "في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم".

وقدّم الجيش تعازيه لأهالي الجنود والمواطن، مؤكداً "أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسيرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية-الإثيوبية توترا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.