صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بأن بلاده تواصل جهودها مع الأمم المتحدة لحلّ أزمة الحبوب التي سببتها الحرب الروسية-الأوكرانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك الاثنين عقب اجتماع وزراء الخارجية والنقل في تركيا وأذربيجان وكازاخستان في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأفاد جاوش أوغلو بأن أزمة الحبوب أظهرت مدى أهمية خطوط النقل المستديمة والآمنة، مضيفاً أن تركيا نفّذت وتواصل تنفيذ استثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الاجتماع الثلاثي ناقش القضايا الإقليمية ومسألة النقل في المنطقة، مع تأكيد مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة لحل أزمة الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أن تركيا وأذربيجان وكازاخستان لديها تعاون وثيق في عديد من المنصات الدولية، وأن زيادة التعاون بات أكثر أهمية بسبب التحديات الإقليمية.

وأشار إلى مواصلة التعاون مع وزارات النقل في أذربيجان وكازاخستان لتطوير الممر الأوسط بشكل أكبر، وزيادة شبكات النقل اللوجستي لزيادة استقرار المنطقة وازدهارها.

بدوره أعرب وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو عن رغبة بلاده في تطوير التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية للطاقة.

وأشار إلى تأييد تركيا عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا ودعمها ممر زانجيزور في إقليم قره باغ الأذربيجاني، مبيناً أن افتتاح الممر في أقرب وقت سيكون له تأثير إيجابي في المنطقة بأكملها.