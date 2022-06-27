سياسة
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لزيادة التعاون الثلاثي.. تركيا وأذربيجان وكازاخستان توقع "إعلان باكو"
وقعت تركيا وأذربيجان وكازاخستان على "إعلان باكو" بشأن تطوير إمكانات الممر الأوسط الشرقي الغربي مع بحر قزوين، وزيادة التعاون الثلاثي والإقليمي.
لزيادة التعاون الثلاثي.. تركيا وأذربيجان وكازاخستان توقع "إعلان باكو"
بحث الوزراء خلال الاجتماع مسألة زيادة التعاون الثلاثي والإقليمي، بخاصة تطوير الممر الأوسط الذي يعد الطريق الأفضل حالياً في النقل والتجارة / AA
27 يونيو 2022

وقعت تركيا وأذربيجان وكازاخستان الاثنين على "إعلان باكو" بشأن تطوير إمكانات الممر الأوسط الشرقي الغربي مع بحر قزوين.

جاء ذلك عقب اجتماع وزراء الخارجية والنقل في كل من تركيا وأذربيجان وكازاخستان، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع مسألة زيادة التعاون الثلاثي والإقليمي، بخاصة تطوير الممر الأوسط الذي يعد الطريق الأفضل حالياً في النقل والتجارة من آسيا إلى أوروبا.

وصرح وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف بوجود تعاون مفيد للغاية بين الدول الثلاث، وأن اجتماع اليوم كان مهماً لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

كما أكد أن الدول الثلاث اتفقت على أهمية تطوير الممر الأوسط العابر لبحر قزوين، وإيلاء أهمية خاصة للمشكلات القائمة وتوسيع التعاون في مجال النقل.

بدوره قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تليوبردي إن الاجتماع هدفه زيادة التعاون الثلاثي في مجال النقل وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأضاف أن الأطراف وافقت على تعزيز العلاقات المباشرة على المستوى الحكومي، وضمان النمو المستقر للتجارة المتبادلة وتنويعها في أسواق الدول الثلاث.

يشار إلى أن النقل والتجارة من آسيا إلى أوروبا يجري عبر ثلاثة ممرات رئيسية، "الشمالي" الذي يمرّ بروسيا و"الجنوبي" الذي يمرّ بإيران و"الأوسط" الذي يمرّ من الأراضي التركية.

وللممرات الثلاثة أهمية استراتيجية كبيرة للدول التي تمرّ بها، إلا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا زادت من المشكلات الأمنية للممر الشمالي، كذلك فإن العقوبات على إيران والنزاعات الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط تجعل الممر الجنوبي عالي الخطورة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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