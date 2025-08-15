وأفادت السلطات المحلية بأن 23 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، فيما توفي سبعة آخرون في الشطر الذي تديره باكستان من إقليم كشمير.

وجرفت الأمطار عديداً من المنازل في منطقة باجور شمال غرب البلاد، ما أدى إلى وفاة 16 شخصاً وتشريد أكثر من 20 آخرين، وفق وكالة فرانس برس نقلاً عن هيئة إدارة الكوارث في الولاية.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيراً من هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية، وحثت المواطنين على تجنب "الوجود غير الضروري في مناطق معرضة للخطر".