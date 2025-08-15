كوارث طبيعية
فيضانات وانزلاقات أرضية في شمال باكستان تودي بحياة أكثر من 30 شخصاً وتشرد العشرات
لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم شمال باكستان جراء فيضانات مفاجئة وانزلاقات أرضية، فيما حوصر عدد كبير من السكان في ركام منازلهم، حسبما أفادت هيئة إدارة الكوارث الجمعة.
رجال الإنقاذ وسكان محليون يشاركون في عملية إنقاذ في موقع هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات مفاجئة. منطقة باجور شمال غرب باكستان 15 أغسطس/آب 2025 / AP
15 أغسطس 2025

وأفادت السلطات المحلية بأن 23 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية، فيما توفي سبعة آخرون في الشطر الذي تديره باكستان من إقليم كشمير.

وجرفت الأمطار عديداً من المنازل في منطقة باجور شمال غرب البلاد، ما أدى إلى وفاة 16 شخصاً وتشريد أكثر من 20 آخرين، وفق وكالة فرانس برس نقلاً عن هيئة إدارة الكوارث في الولاية.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيراً من هطول أمطار غزيرة على المناطق الشمالية الغربية، وحثت المواطنين على تجنب "الوجود غير الضروري في مناطق معرضة للخطر".

وتوفر الأمطار الموسمية نحو 70 إلى 80% من مياه الأمطار في جنوب آسيا، وهو أمر حيوي للزراعة والأمن الغذائي، لكنها تتسبب أحياناً في أضرار كبيرة. ففي عام 2022، اجتاحت فيضانات موسمية ثلث مساحة باكستان وأودت بحياة نحو 1700 شخص.


مصدر:TRT Arabi
