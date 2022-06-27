سياسة
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ارتكبوا جرائم عنيفة.. ألمانيا تلاحق أكثر من 500 يميني متطرف مطلوب للعدالة
أعلنت ألمانيا أنها تلاحق 568 يمينياً متطرفاً، ما لا يقل عن 79 منهم فروا خارج البلاد، كانوا  ارتكبوا جرائم عنيفة حسب وزارة الداخلية.
ارتكبوا جرائم عنيفة.. ألمانيا تلاحق أكثر من 500 يميني متطرف مطلوب للعدالة
ارتكبوا جرائم عنيفة.. ألمانيا تلاحق أكثر من 500 يميني متطرف مطلوب للعدالة / AA
27 يونيو 2022

قالت وزارة الداخلية الألمانية الاثنين إن أكثر من 500 يميني متطرف في البلاد "مطلوبون للعدالة"، بينهم أشخاص ارتكبوا جرائم عنف.

وفي ردها على سؤال لبرلماني عن حزب اليسار المعارض، أوضحت الوزارة أن عدد من تلاحقهم بلغ 568 يمينياً متطرفاً حتى 31 مارس/آذار الماضي.

وأضافت الوزارة أن 145 شخصاً من الملاحقين ارتكبوا جرائم عنيفة، وأن ما لا يقل عن 79 منهم "فروا خارج البلاد".

ووفقاً لتقرير عام 2021 الصادر عن جهاز المخابرات المحلية، يوجد نحو 33 ألفاً و900 يميني متطرف في ألمانيا، منهم 13 ألفاً و500 "عنيفون".

وأشار التقرير إلى أن أعداد اليمينيين المتطرفين زادت بنسبة 1.8 في المئة العام الماضي، مقارنة بالعام السابق له 2020.​​​​​​​

وتزايدت في السنوات الأخيرة أعمال العنصرية والكراهية ضد الأجانب في البلاد، تغذيها دعاية الجماعات اليمينية المتطرفة والمعادية للسامية والمناهضة للمسلمين، بما في ذلك حزب البديل من أجل ألمانيا، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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