قدمت رئاسة الشؤون الدينية التركية شهادات لـ285 طالباً أتموا حفظ القرآن الكريم وذلك في ولاية بولو شمالي تركيا.

وشارك في مراسم حفل التخريج لفيف من مسؤولي وزارة الشؤون الدينية ورؤساء البلديات وممثلين عن حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس الشؤون الدينية، برهان إشليان.

وفي كلمة له خلال الحفل قال إشليان: "يجب أن نجتهد في قراءة القرآن وتعلمه وتعليمه لأجيالنا القادمة.. اليوم نختبر فرحة 285 حافظاً وعائلاتهم بإتمامهم حفظ القرآن الكريم".

من جهته، قال مفتي الولاية علي رضا طاهر أوغلو: "نولي حفظ القرآن أهمية كبيرة، ونسعى جاهدين لتربية شبابنا بأفضل طريقة ممكنة مع هذا الوعي".

وتابع: "يقول نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلّمه".

وبعد إلقاء الكلمات، اكتمل الحفل بتلاوة القرآن والدعاء.

وفي نهاية البرنامج، قُدمت هدايا متنوعة للمتخرجين.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الشؤون الدينية تولي مراكز تحفيظ القرآن الكريم اهتماماً كبيراً، إذ فتحت عديداً من المراكز في جميع أنحاء الجمهورية.