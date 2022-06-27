سياسة
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شركة جزائرية-تركية تحرز جائزة "أفضل مُصدّر" عام 2021
نالت شركة توسيالي الجزائرية-التركية للحديد والصلب، جائزة “أفضل مصدّر” خارج قطاع المحروقات في الجزائر للعام 2021، بفضل صادرات قاربت 900 مليون دولار.
شركة جزائرية-تركية تحرز جائزة "أفضل مُصدّر" عام 2021
بفضل صادراتها.. توسيالي الجزائرية التركية تفوز بجائزة "أفضل مصدّر" للعام 2021 / Others
27 يونيو 2022

فازت شركة توسيالي الجزائرية التركية للحديد والصلب، بجائزة “أفضل مصدّر” خارج قطاع المحروقات في الجزائر للعام 2021.

وأفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية الاثنين أن الجائزة التي يمنحها مركز التجارة الدولي بالجزائر، كانت من نصيب شركة “توسيالي” للحديد والصلب بفضل صادرات قاربت 900 مليون دولار خلال العام الماضي.

وصرح الرئيس التنفيذي لـ توسيالي الجزائر، إبراهيم إلكيبوجا، وفق المصدر ذاته، أن الشركة تطمح إلى بلوغ 1.4 مليون طن من صادرات منتجات الحديد والصلب في 2022، وبلوغ 1.2 مليار دولار، من قرابة 1.2 مليون طن في 2021.

ولفت إلكيبوجا، إلى أن توسيالي الجزائر تعمل على تنفيذ توسعة للمصنع لإنتاج مسطحات الصلب سيدخل مرحلة الإنتاج في مايو/أيار 2024، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 2 مليون طن في السنة، ما سيسمح بتلبية الطلب المحلي والتصدير.

وانطلق تنفيذ المصنع في 2013 في ولاية وهران الساحلية (غرب)، عبر ثلاث مراحل، بين مجمع شركات جزائرية خاصة وشركة توسيالي التركية، ودخل مرحلة الإنتاج في 2017.

ويدير عجلة إنتاج المصنع الجزائري-التركي، 3 آلاف و800 عامل، ويغطي نسبة رئيسية من احتياجات السوق المحلية من منتجات الحديد والصلب وخاصة حديد التسليح (البناء).

وتسعى الحكومة الجزائرية لتصدير المزيد من المنتجات الحديدية، عبر مصنع ثانٍ للحديد والصلب، أقيم المشروع بشراكة قطرية بولاية جيجل الساحلية (شرق)، بطاقة إنتاجية سنوية 4.5 ملايين طن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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