توفي 10 أشخاص وأصيب 251 آخرون الاثنين جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون مع حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة، مشيراً إلى أن عدد من الإصابات لايزال قيد العلاج.

وأُخلي الشاطئ الجنوبي في محافظة العقبة الاثنين بعد تسرب غاز سام من صهريج، وفق مراسلة "المملكة".

وأوضحت أن الباخرة التي حدث التسرب فيها أسقطت صهريجاً يحتوي على مواد غازية سامة.

وأشارت إلى أن مكان تسرب الغاز السام بعيد عن المناطق السكنية.

وبيّنت أن الإصابات نُقلت إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري والمستشفى الإسلامي ومستشفى خاص آخر ثالث، بالإضافة إلى فتح المستشفى الميداني الذي يقع بالقرب من مستشفى الأمير هاشم.

وذكرت أن المنطقة الصناعية موجودة في المنطقة الجنوبية في مدينة العقبة، والشواطئ الجنوبية تعدّ قريبة من هذه المنطقة بالمسافة.

وأفادت بأن مدخل المنطقة الصناعية كان يخلو من الحركة تماماً، إضافة إلى وقف حركة الشاحنات القادمة إلى ميناء العقبة الجديد.

وتابعت: "القوى البحرية موجودة بالقرب من الباخرة للتعامل مع هذه الحادثة، (...) هذه الحادثة وقعت في أثناء عملية مناولة الصهريج المعبأ بهذا الغاز السام".

كما قال المدير العام السابق لشركة تشغيل المواني محمد المبيضين الاثنين إن المعلومات المتوفرة لديه تشير إلى أن باخرة على الرصيف رقم 2 في الميناء الجديد تريد تحميل ما يقارب 20 صهريجاً من مادة غاز الكلورين المسال وهذا الغاز نسبة الكلور عالية جداً فيه.

وحسب المبيضين، يعتبر هذا الغاز من الغازات الثقيلة وليس سهلاً تحرّك غيمته الغازية على غرار الغازات الأخرى.