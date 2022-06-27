سياسة
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ستولتنبرغ: الناتو ينوي رفع عدد جنود قوة الرد السريع إلى 300 ألف
قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الإثنين إن التحالف العسكري سيزيد حجم قوات الرد السريع بنحو ثمانية أضعاف إلى 300 ألف جندي جزءاً من رده على” عصر المنافسة الاستراتيجية”.
ستولتنبرغ: الناتو ينوي رفع عدد جنود قوة الرد السريع إلى 300 ألف
تضم قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي حاليًا نحو 40 ألف جندي يمكنهم الانتشار بسرعة عند الحاجة / AA
27 يونيو 2022

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين إن الحلف سيضع مزيداً من قواته في حالة تأهب قصوى ليصل قوامها إلى أكثر من 300 ألف.

وقبل قمة الحلف في مدريد والتي تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، أبلغ ستولتنبرغ الصحفيين: "سنغير قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي وسنضع مزيداً من الجنود في حالة تأهب قصوى ليصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف".

وتضم قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي حالياً نحو 40 ألف جندي يمكنهم الانتشار بسرعة عند الحاجة.

وإلى جانب تدابير أخرى بما في ذلك نشر قوات للدفاع عن حلفاء محددين، قال ستولتنبرغ إن هذه الخطوة جزء من "أكبر إصلاح للدفاع الجماعي والردع منذ الحرب الباردة".

وقال ستولتنبرغ: "ستتدرب هذه القوات مع قوات الدفاع الداخلية، وسيصبحون على دراية بالتضاريس المحلية والمرافق ومخزوناتنا المخزنة مسبقاً حتى يتمكنوا من الاستجابة بسلاسة وسرعة لأي طارئ”.

وأدلى ستولتنبرغ بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي قبل قمة الناتو المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في مدريد حيث من المتوقع أن يوافق 30 من الحلفاء أيضاً على مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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