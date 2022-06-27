قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاثنين إن الحلف سيضع مزيداً من قواته في حالة تأهب قصوى ليصل قوامها إلى أكثر من 300 ألف.

وقبل قمة الحلف في مدريد والتي تعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، أبلغ ستولتنبرغ الصحفيين: "سنغير قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي وسنضع مزيداً من الجنود في حالة تأهب قصوى ليصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف".

وتضم قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسي حالياً نحو 40 ألف جندي يمكنهم الانتشار بسرعة عند الحاجة.

وإلى جانب تدابير أخرى بما في ذلك نشر قوات للدفاع عن حلفاء محددين، قال ستولتنبرغ إن هذه الخطوة جزء من "أكبر إصلاح للدفاع الجماعي والردع منذ الحرب الباردة".

وقال ستولتنبرغ: "ستتدرب هذه القوات مع قوات الدفاع الداخلية، وسيصبحون على دراية بالتضاريس المحلية والمرافق ومخزوناتنا المخزنة مسبقاً حتى يتمكنوا من الاستجابة بسلاسة وسرعة لأي طارئ”.

وأدلى ستولتنبرغ بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي قبل قمة الناتو المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع في مدريد حيث من المتوقع أن يوافق 30 من الحلفاء أيضاً على مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.