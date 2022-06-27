سياسة
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حماس تكشف عن تدهور في صحة أسير من أصل 4 إسرائيليين محتجزين لديها
كشفت حركة حماس الفلسطينية عن تدهور في صحة أسير إسرائيلي محتجز لديها، وذلك في منشور لـ“أبو عبيدة” الناطق باسم كتائب القسام، عبر حسابه بتطبيق تليغرام.
حماس تكشف عن تدهور في صحة أسير من أصل 4 إسرائيليين محتجزين لديها
حماس تكشف عن تدهور في صحة أسير من أصل 4 إسرائيليين محتجزين لديها
27 يونيو 2022

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية الأحد عن تدهور طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

جاء ذلك في منشور لـ“أبو عبيدة“، الناطق باسم كتائب القسام، عبر حسابه بتطبيق تليغرام.

وقال أبو عبيدة: “نعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك“.

ولم يفصح أبو عبيدة عن مزيد من التفاصيل.

وتحتفظ حماس بأربعة جنود إسرائيليين في غزة دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم.

وأُُسِر اثنان منهم خلال حرب صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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