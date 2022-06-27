قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيطرح في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد، موضوع النفاق بخصوص التنظيمات الإرهابية مثل PKK/ YPG و“كولن“.

جاء ذلك في خطاب للشعب، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتوجه الثلاثاء إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو بمدريد، وسيفعل كل ما تقتضيه حقوق تركيا ومصالحها.

وأضاف: “سنواجه نظراءنا (في قمة الناتو) بشأن النفاق في موضوع التنظيمات الإرهابية مثل "PKK/ YPG" و“غولن“ عبر الوثائق والمعلومات والتسجيلات“.

من ناحية أخرى، قال الرئيس أردوغان: “سنبدأ عملياتنا الجديدة بمجرد الانتهاء من التحضيرات بشأن استكمال الحزام الأمني على حدودنا مع سوريا“.

كما لفت أردوغان إلى اكتشاف بترول في ولاية أضنة جنوبي البلاد تقدر قيمته السوقية بمليار دولار.

وتابع: نبذل قصارى جهدنا لاكتشاف منابع الطاقة بالبحر المتوسط والبحر الأسود.

واقتصادياً، أشار أردوغان إلى أن حجم الصادرات التركية وصل إلى 243 مليار دولار هذا العام.