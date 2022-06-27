أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين اكتشاف احتياطي نفطي بقيمة مليار دولار في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في خطاب للشعب، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال أردوغان: "وجدنا نفطاً عالي الجودة في بئريْن بولاية أضنة". وأضاف أن " قيمة الاحتياطي المكتشف قدرت بنحو مليار دولار".

وتابع أردوغان: "نريد مواصلة عملنا في 10 آبار من خلال حفر ثمانية آبار أخرى في نفس الحقل بالولاية".

وواصل: "فيما نحاول استخدام الموارد المحدودة لدينا بأكثر الطرق فعالية، فإننا نستثمر أيضاً في الطاقة المتجددة، إذ نعمل في كل من البحر الأسود والبحر المتوسط ​​مع 4 سفن حفر وسفينتَيْ أبحاث زلزالية لإيجاد مصادر جديدة".

وفي الأيام الماضية، وردت أنباء عن العثور على النفط في منطقة سويسالي التابعة لمنطقة جيهان في أضنة، وذلك بعد عامين من أعمال التنقيب التي تكلّلت بالإعلان عن بئري "جوكوروفا "1 و"جوكوروفا 2" التابعين لمؤسسة البترول التركية (TPAO).

وعام 2020، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية.