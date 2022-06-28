سياسة
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"بايكار" التركية تمنح أوكرانيا 3 مسيرات بيرقدار مسلحة
أعلنت شركة "بايكار" للطيران والصناعات الدفاعية التركية، منحها أوكرانيا ثلاث مسيرات مسلحة من طراز بيرقدار "تي بي 2" مسلحة، بعد اختتام حملة تبرعات أطلقها الشعب الأوكراني لشراء مسيرات بيرقدار.
"بايكار" التركية تمنح أوكرانيا 3 مسيرات بيرقدار مسلحة
أعربت الشركة عن إعجابها بروح التضامن التي أظهرها الشعب الأوكراني للوصول إلى أهدافه / AA
28 يونيو 2022

أعلنت شركة "بايكار" للطيران والصناعات الدفاعية التركية، عن منحها 3 مسيرات مسلحة من طراز بيرقدار "تي بي 2" مسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضحت الشركة عبر حسابها في تويتر الاثنين أنها علمت باختتام حملة تبرعات أطلقها الشعب الأوكراني لشراء مسيرات بيرقدار خلال مدة وجيزة.

وأشارت إلى أن مشاهير وصحفيين وفنانين ولاعبي كرة قدم ورجال أعمال وأناس عاديين وأطفال ساهموا في الحملة ودعموها.

وأعربت الشركة عن إعجابها بروح التضامن التي أظهرها الشعب الأوكراني للوصول إلى أهدافه في هذا الإطار.

وأضافت: "تتبرع شركة بايكار لأوكرانيا بثلاث مسيرات بيرقدار تي بي 2 مسلحة دون أي مقابل، فضلاً عن تلك التي كان من المزمع شراؤها بتلك التبرعات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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