قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء الاثنين إن بلاده ستواصل جهودها لاستعادة أسراها لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادرٍ عن مكتب بينيت عقب إعلان كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، تدهوراً طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

واتّهم بينيت حماس باحتجاز "مدنيّين مضطربين نفسياً، وجثث جنديّين خلافاً لجميع المواثيق والقوانين الدولية".

وأضاف أن "حماس تتحمّل المسؤولية عن حالة المدنيَّين الأسيرَين".

وأردف بالقول: "ستواصل إسرائيل جهودها بكل مسؤولية وإصرار من خلال الوساطة المصرية من أجل استعادة الأسرى والمفقودين".

وفي وقت سابق الاثنين كتب أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في منشور عبر حسابه بتطبيق تليغرام: "نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدوّ لدى كتائب القسّام، وسننشر خلال الساعات القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

وأثار إعلان حماس ضجة واسعة في إسرائيل، ووصفته الصحافة العبرية بـ"الاستثنائي".