سياسة
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المغرب ينفي الاتصال مع "جمهورية دونيتسك" لإنقاذ مواطن من الإعدام
نفت السفارة المغربية في أوكرانيا إجراء اتصالٍ رسمي أو غير رسمي مع "جمهورية دونيتسك" المعلنة من جانب واحد، بهدف إنقاذ مواطن مغربي محكوم بالإعدام.
المغرب ينفي الاتصال مع "جمهورية دونيتسك" لإنقاذ مواطن من الإعدام
المغرب ينفي الاتصال مع "جمهورية دونيتسك" لإنقاذ مواطن من الإعدام / AA
28 يونيو 2022

نفى المغرب الاثنين إجراء اتصالٍ رسمي أو غير رسمي مع "جمهورية دونيتسك" المعلنة من جانب واحد، بهدف إنقاذ مواطن له محكوم بالإعدام.

جاء ذلك في بيانٍ صادر عن سفارة المغرب في أوكرانيا نشرته وكالة المغرب الرسمية.

وجددت السفارة المغربية تأكيد أن "هذا الكيان غير معترف به لا من قبل بلدنا ولا من قبل الأمم المتحدة".

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول وصفته بـ"الكبير" في "دونيتسك" أن الأخيرة منحت المغرب الإذن بالتحدث مع مواطن مغربي حكم عليه بالإعدام بتهمة القتال مع القوات الأوكرانية.

وفي وقتٍ سابق الاثنين طالب المغربي طاهر سعدون حكومة بلاده بالتدخل لحماية نجله من خطر عقوبة الإعدام بعد توقيفه بتهمة دعم القوات الأوكرانية.

وفي أبريل/نيسان الماضي ألقت سلطات مقاطعة دونيتسك الانفصالية القبض على إبراهيم سعدون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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