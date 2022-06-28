سياسة
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العثور على 46 جثة بشاحنة بتكساس نقلت مهاجرين من المكسيك
قال مصدر مطلع بسلطات إنفاذ القانون إنه عُثر على 46 شخصاً موتى في مقطورة شاحنة بسان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية.
العثور على 46 جثة بشاحنة بتكساس نقلت مهاجرين من المكسيك
عُثر على 46 شخصاً موتى داخل المقطورة حسب قناة KSAT / Reuters
28 يونيو 2022

قال مصدر مطلع بسلطات إنفاذ القانون إنه عُثر على 46 شخصاً موتى في مقطورة شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية الاثنين.

وقالت قناة (KSAT) التلفزيونية نقلاً عن مصادر بشرطة المدينة إنه جرى العثور على 46 شخصاً موتى داخل المقطورة.

وذكرت القناة أنه جرى العثور على الشاحنة بجوار خطوط للسكك الحديدية في حي ساوث وست سايد بالمدينة.

وأظهرت صور نشرها مراسل قناة (KSAT) على تويتر عدة سيارات شرطة وسيارات إسعاف تحيط بشاحنة كبيرة.

من جانبها نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس دائرة الإطفاء بسان أنطونيو أن "46 شخصاً قضوا بسبب الحر الشديد داخل الشاحنة التي كانت تقلّ مهاجرين".

ووصف الحادثة بأنها "فاجعة هجرة جديدة محتملة، لا سيما أن الشاحنات تعتبر وسيلة أساسية لتهريب المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة"، إذ تبعد سان أنطونيو نحو 240 كيلومتراً عن الحدود مع المكسيك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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