سياسة
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بوساطة قطرية.. مفاوضات "غير مباشرة" بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إجراء "محادثات غير مباشرة" مع إيران في قطر الأسبوع الجاري لحل "القضايا العالقة" الخاصة بإعادة الاتفاق النووي وفق المحادثات التي جرت في فيينا.
بوساطة قطرية.. مفاوضات "غير مباشرة" بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة
المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي سيلتقي وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة الدوحة / Getty Images
28 يونيو 2022

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن إجراء "محادثات غير مباشرة" مع إيران في قطر الأسبوع الجاري.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين قال فيها إن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي سيلتقي وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاصمة الدوحة.

وبعد اللقاء يعتزم المفاوض الإيراني علي باقري الالتقاء مع مسؤولين قطريين الثلاثاء، وفق مصدر دبلوماسي مطلع لشبكة CNN.

وأوضح المتحدث أن بلاده "على استعداد لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع إيران في فيينا، والعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن يتعين على طهران التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز الاتفاق".

وأعرب المتحدث الأمريكي عن شكره للشركاء في الاتحاد الأوروبي "ممن يواصلون نقل الرسائل ويدفعون المفاوضات مع إيران إلى الأمام".

ومساء الاثنين أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن التقدم في مجال التخصيب النووي الإيراني وأجهزة الطرد المركزي "يمكن التراجع عنه لصالح التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية"، وفق حديثه لشبكة CNN.

وستركز المفاوضات غير المباشرة على القضايا العالقة المرتبطة بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة التي جرى نقاشها في محادثات فيينا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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