سياسة
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لماذا طالبت السلطات الشعب الياباني بإطفاء أضواء المنازل؟
طالبت الحكومة اليابانية سكان طوكيو والمناطق المحيطة بها بإطفاء الأنوار واستهلاك أقل قدر ممكن من الكهرباء، خوفاً من ضغط الإمدادات تزامناً مع موجة حارة تعصف بالبلاد.
لماذا طالبت السلطات الشعب الياباني بإطفاء أضواء المنازل؟
شهدت اليابان ارتفاعاً قياسياً لدرجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع / AFP
28 يونيو 2022

طالبت الحكومة اليابانية سكان طوكيو والمناطق المحيطة بها بإطفاء الأنوار واستهلاك أقل قدر ممكن من الكهرباء، أمس الاثنين، خوفاً من ضغط الإمدادات تزامناً مع موجة حارة تعصف بالبلاد.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ضرورة إطفاء الأنوار غير الضرورية والاستمرار باستخدام مكيفات الهواء لتجنب الإصابة بضربة شمس.

وشهدت اليابان ارتفاعاً قياسياً بدرجات الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ وصلت في وسط طوكيو إلى 35 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة إيساكي أكثر من 40 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سجلتها اليابان خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

وطالبت الحكومة الناس بإطفاء الأضواء غير الضرورية لمدة ثلاث ساعات من الساعة 15:00 ظهراً بتوقيت طوكيو، والاعتماد فقط على مكيفات الهواء خلال تلك الفترة.

وأوضحت السلطات أن سبب ذلك هو الخوف من زيادة الطلب على الكهرباء وانخفاض هامش الاحتياطي المتوفر إلى ما دون 3%، ما قد يؤدي إلى أزمة طاقة كبيرة.

اليابان ليست وحدها، فقد طالب المسؤولون الأستراليون الناس في ولاية نيو ساوث ويلز بإطفاء الأنوار وترشيد الاستهلاك لمواجهة أزمة الطاقة خلال فصل الصيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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