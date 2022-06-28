سياسة
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تفاصيل مقتل مذيعة مصرية على يد زوجها القاضي إثر خلافات بينهما.. ما القصة؟
أعلنت السلطات المصرية تفاصيل العثور على جثة مذيعة مصرية بعد اختفائها لمدة 3 أسابيع، وتبيُّن مقتلها على يد زوجها.
تفاصيل مقتل مذيعة مصرية على يد زوجها القاضي إثر خلافات بينهما.. ما القصة؟
رفعت النيابة الحصانة عن زوج الضحية وأمرت بضبطه وإحضاره بعد العثور على جثمان المذيعة بالفعل في أحد المزارع بمحافظة الجيزة / Others
28 يونيو 2022

أعلنت السلطات المصرية تفاصيل العثور على جثة مذيعة مصرية بعد اختفائها لمدة 3 أسابيع، وتبين مقتلها على يد زوجها.

وذكرت النيابة العامة تفاصيل الحادث الذي بدأ ببلاغ من قاضي بإحدى الجهات الرسمية يفيد باختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، ولم يوجه الزوج اتهامه إلى أحد في اختفائها من أمام أحد المجمعات التجارية بالقاهرة.

والأحد الماضي جاء أحد الشهود إلى النيابة العامة مؤكداً صلته بزوج الضحية واعترف بمشاهدته جريمة قتل الزوجة على يد زوجها كاشفاً الملابسات، وأخبر النيابة بمكان دفن جثتها.

ورفعت النيابة الحصانة عن زوج الضحية وأمرت بضبطه وإحضاره بعد العثور على جثمان المذيعة بالفعل في أحد المزارع بمحافظة الجيزة.

وأمرت النيابة بحبس شريك الزوج الذي اعترف بالجريمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكر الشاهد والشريك في الجريمة أن الزوج أطلق النار على زوجته إثر خلافات بينهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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