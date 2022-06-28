وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويرافق الرئيس أردوغان وزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو والدفاع خلوصي أقار ورئيس الاستخبارات خاقان فيدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ومسؤولين آخرين.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان قادة بعض الدول الحليفة والشريكة في إطار القمة التي تُعقَد بين 28 و30 يونيو/حزيران الجاري.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء إنه يتطلع للقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بالتزامن مع مشاركتهما في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن بايدن أشار إلى أنه "يتطلع إلى رؤية أردوغان في قمة الناتو بمدريد"، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيسين في وقت سابق اليوم.

كما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيسين أردوغان وبايدن سيلتقيان الأربعاء، على هامش قمة "الناتو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان الرئيس التركي صرح بأنه أجرى لقاء هاتفياً صباح الثلاثاء مع نظيره الأمريكي، مشيراً إلى أن من المرجح إجراء لقاء آخر بالعاصمة الإسبانية مدريد.

جاء ذلك في تصريح صحفي قبيل مغادرته البلاد إلى إسبانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال أردوغان: "أجريت لقاء (هاتفياً) هذا الصباح مع السيد بايدن، وأعرب عن رغبته في اللقاء مرة أخرى مساء اليوم أو غداً".

وبشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو أكد أردوغان ضرورة مراعاة البلدين مخاوف تركيا العضو في الحلف منذ 70 عاماً.

وأضاف: "سنعقد اجتماعاً رباعياً بشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو ولا نريد تصريحات بل نتائج".

ورداً على سؤال عن احتمالية لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قال أردوغان: "من غير الممكن أن أعقد لقاء ثنائياً مع رئيس الوزراء اليوناني".