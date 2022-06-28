توُفّي عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين بمحافظة أربيل العراقية الثلاثاء، متأثراً بإصابته على يد طالب.

وأعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، وفاة عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين كوان إسماعيل، متأثراً بإصابته على يد طالب صباح اليوم.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي إنّ "عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين توُفّي قبل قليل متأثراً بجراحه الخطيرة".

وأضاف خوشناو أنّ "طالباً نفّذ هجوماً على عميد كلية القانون وأستاذ في الهندسة في ذات اليوم، وتسبَّب في وفاتهما"، مشيراً إلى أنّ "الطالب حاول نقل دراسته من جامعة سوران بعد نشوب مشكلة بينه وبين تدريسيّ آخَر، وبعد رفض طلبه هدّد مجموعة من الأساتذة".

ولفت إلى أنّ "الجاني ارتكب جريمتين"، وأن رئيس الحكومة أصدر توجيهات حازمة بالبحث عنه في أسرع وقت ممكن.

كان رئيس جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل كامران يونس محمد أمين، قال إنّ "المشكلة كانت بسبب عدم قبول الكلية نقل الطالب بعد أن طلب ذلك عدة مرات".

من جهتها قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ "الحادثة غير متوقعة في كلية الحقوق بجامعة صلاح الدين-أربيل، حيث هاجم أحد طلاب قسم القانون الحرم الجامعي بسلاح، ما أدى إلى مقتل عميد كلية القانون وأستاذ الهندسة".

وأضاف بيان التعليم: "بينما تُدين وزارتنا بشدة مثل هذه الانتهاكات، سنتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية حرم الجامعات، ونأمل أن ينسق جميع التدريسيين والطلاب والمجتمع الأكاديمي بالجامعات لمنع هذه الظواهر السلبية وعبورها للجامعات".