قالت هيئة الأدوية الأوروبية إنها ستبدأ مراجعة بيانات لتقرر ما إذا كان سيُسمح باستخدام لقاح الجدري الذي صنعته شركة بافاريان نورديك للأدوية لمرض جدري القرود، وسط تفشٍ متنامٍ للمرض في أنحاء القارة.

وفي بيان الثلاثاء، أشارت الهيئة إلى أن اللقاح المعروف باسم "إمفانيكس" في أوروبا لكنه يباع باسم "جينيوس" في الولايات المتحدة، مصرّح باستخدامه بالفعل لجدري القرود من قِبل الجهات المنظمة الأمريكية.

ويُسمح باستخدام اللقاح في أوروبا فقط للبالغين للوقاية من الجدري المرتبط بمرض جدري القرود.

وقالت هيئة الأدوية الأوروبية إن "قرار البدء في هذه المراجعة مبني على نتائج من دراسات مختبرية تشير إلى أن اللقاح يحفز إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف فيروس جدري القرود"، وأوضحت أن إمدادات اللقاح حالياً محدودة للغاية في أوروبا.

ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سُجِّلت حتى الآن أكثر من 4300 حالة إصابة بجدري القرود عالمياً، وأغلبها في أوروبا.