لقي ما لا يقل عن 49 سجيناً حتفهم وأصيب عشرات فجر الثلاثاء خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، حسبما أفاد مسؤول وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية "حتى الآن 49 قتيلاً" موضحاً أن "الحصيلة أولية وقد ترتفع".

ونقل "راديو كاراكول" عن السلطات أن المأساة وقعت خلال محاولة هروب أعقبها حريق.

وأصيب حسب الإذاعة أكثر من 40 شخصاً.

نشر الرئيس المنتهية ولايته إيفان دوكي، تغريدة عبّر فيها عن تضامنه مع أقارب الضحايا دون أن يعلن عن حصيلة الحادثة.

وقال دوكي: "نأسف للأحداث التي وقعت بسجن في تولوا بفالي ديل كاوكا".

وأضاف "لقد أصدرت تعليمات لتوضيح هذا الوضع الرهيب، تضامني مع أسر الضحايا".

وأعمال الشغب الدامية شائعة في سجون أمريكا اللاتينية، وقضى في الإكوادور المجاورة لكولومبيا نحو 400 سجين في ستة أعمال شغب منذ مطلع عام 2021.