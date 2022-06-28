سياسة
2 دقيقة قراءة
مصرع 49 سجيناً أثناء محاولة فرار من سجن في كولومبيا
49 سجيناً قضوا الثلاثاء، فيما أصيب آخرون خلال محاولة هروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، أعقبها اندلاع حريق. من جانبه قال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية إن "حصيلة القتلى أولية وقد ترتفع".
مصرع 49 سجيناً أثناء محاولة فرار من سجن في كولومبيا
متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية قال إن حصيلة القتلى قد ترتفع / Reuters
28 يونيو 2022

لقي ما لا يقل عن 49 سجيناً حتفهم وأصيب عشرات فجر الثلاثاء خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، حسبما أفاد مسؤول وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية "حتى الآن 49 قتيلاً" موضحاً أن "الحصيلة أولية وقد ترتفع".

ونقل "راديو كاراكول" عن السلطات أن المأساة وقعت خلال محاولة هروب أعقبها حريق.

وأصيب حسب الإذاعة أكثر من 40 شخصاً.

نشر الرئيس المنتهية ولايته إيفان دوكي، تغريدة عبّر فيها عن تضامنه مع أقارب الضحايا دون أن يعلن عن حصيلة الحادثة.

وقال دوكي: "نأسف للأحداث التي وقعت بسجن في تولوا بفالي ديل كاوكا".

وأضاف "لقد أصدرت تعليمات لتوضيح هذا الوضع الرهيب، تضامني مع أسر الضحايا".

وأعمال الشغب الدامية شائعة في سجون أمريكا اللاتينية، وقضى في الإكوادور المجاورة لكولومبيا نحو 400 سجين في ستة أعمال شغب منذ مطلع عام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us