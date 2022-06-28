سياسة
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تمهيداً لإعدامه.. مصدر قضائي: إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف إلى مفتي مصر
أفاد مسؤول قضائي مصري بأن محكمة جنايات المنصورة قضت بإحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
تمهيداً لإعدامه.. مصدر قضائي: إحالة أوراق قاتل نيرة أشرف إلى مفتي مصر
محكمة مصرية تحيل أوراق محمد عادل المدان في جريمة قتل نيرة أشرف إلى مفتي الديار تمهيداً لإعدامه / مواقع التواصل
28 يونيو 2022

قضت محكمة مصرية الثلاثاء، بإحالة أوراق الشاب الذي أقرّ بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة، إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامه، وفقاً لما أفاد به مسؤول قضائي.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية: "قضت محكمة جنايات المنصورة (دلتا) بإحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الديار لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه".

وكان المدان محمد عادل كشف في أول ظهور له خلال جلسة محاكمته صباح الاثنين تفاصيل كثيرة حول "العلاقة التي كانت تجمعه بنيرة".

وزعم في اعترافاته أنه كان ينفق عليها وأنها كانت تحكي له مشكلات بينها وبين والديها وأنهما على علم بقصة حبّهما، مضيفاً: "لكن عندما ذهبت مرة إلى منزلها اكتشفت أن أسرتها لا تعلم شيئاً عن القصة".

وأردف: "كنت بصرف عليها مش مخليها عايزة حاجة، إلا أنها اتصلت بي وهددتني بفضحي والاستعانة برجالة للتعدي عليا".

وتابع: "نيرة هددتني كثيراً في مكالمة استمرت ساعة، وأهلي رفضوا قصتنا وأصبت بالصدمة، وقررت رد الشتائم من خلال إيميل جديد بعدما عملت لي بلوك، من كل حاجة عندها".

وقال إنهما كانا اتفقا على الخطبة لكن أهلها لا يعلمون بذلك، مؤكداً أن تفاصيل ذلك مسجلة في محادثات بينهما.

واتهمها بأنها "كانت واخداني مرحلة في حياتها عشان توصل لحاجات معينة.. لما وصلت للحاجات دي سابتني".

وقال القاتل إن أسرة الطالبة أجبرته على توقيع إيصالات أمانة بواسطة "بلطجية" داخل منزل الطالبة.

ورداً على سؤال هل أنت نادم على قتلها، رد عادل: "طبعاً، أذيت أهلي ونفسي ومكنتش حابب الموضوع يوصل لكده والمفروض أمها تتسأل عن ده لأنها السبب".

وأثارت الجريمة المروعة الرأي العام المصري والعربي، بخاصة بعدما تبعتها جريمة أخرى في الأردن راحت ضحيتها الطالبة إيمان، وهددها قاتلها قبل تنفيذ جريمته بأن يقتلها "مثل المصري" إذا رفضت التحدث معه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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