نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس الثلاثاء مقطعاً مصوراً لأحد الإسرائيليين المحتجزين لديها في غزة.

وظهر في المقطع المصور، الإسرائيلي هشام السيد، ممدداً على سرير، وموصولاً بجهاز تنفس صناعي.

وهذه المرة الأولى التي يُكشف فيها عن تفاصيل وظروف احتجاز أحد الإسرائيليين الأربعة في غزة، منذ ثمانية أعوام.

والاثنين قال المتحدث باسم "القسام"، أبو عبيدة، إن تدهوراً طرأ على صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى "القسام"، لافتاً إلى أنه نشر ما يؤكد ذلك لاحقاً.

وتحتفظ حماس بأربعة إسرائيليين في غزة دون الإفصاح عن معلومات بشأنهم، اثنان منهم أُسرا خلال حرب صيف 2014، في حين دخل الآخران القطاع في ظروف غامضة.