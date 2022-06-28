دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول المنتجة للنفط إلى زيادة الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار العالمية التي رفعتها الحرب في أوكرانيا.

وقال الثلاثاء إن الأسعار تضع الاقتصادات الأوروبية في وضع "لا يمكن تحمله".

وفي حديثه في نهاية قمة مجموعة السبع في ألمانيا الثلاثاء رحب ماكرون بمناقشات المجموعة بشأن تحديد سقف لأسعار النفط ووصفها بأنها "فكرة جيدة للغاية"، لكنه أضاف أن " لها صعوبات فنية".

وأكد أنه من الأهمية بمكان إدراج جميع الدول الرئيسية التي تشتري النفط في أي اتفاقية حول الحد الأقصى لأسعار النفط حتى تكون فعالة.

أشار ماكرون إلى أنه ناقش زيادة إنتاج النفط مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعرب عن أمله في أن يحصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على "رد إيجابي" في محادثاته حول النفط في زيارة مقبلة للسعودية.

وقال ماكرون إن منتجي النفط يتحملون "مسؤولية جسيمة بالنظر إلى اعتمادنا الجماعي عليهم".

ودعا إلى توسيع قدرة معالجة الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وانتقد المضاربات من تجار الطاقة الذين وصفهم بـ "مستغلي الحرب".