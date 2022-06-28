سياسة
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رئيسة وزراء اسكتلندا تخطط للاستقلال عن بريطانيا.. وجونسون: الوقت غير مناسب
قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية إن بلادها يمكن أن تجري ثاني استفتاء على استقلال مقاطعتها عن المملكة المتحدة في 19 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023. كذلك أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون، يعتقد أن الوقت غير مناسب للحديث عن استفتاء.
رئيسة وزراء اسكتلندا تخطط للاستقلال عن بريطانيا.. وجونسون: الوقت غير مناسب
من أجل تنظيم هذا الاستفتاء، يجب على رئيسة الوزراء الحصول على موافقة الحكومة البريطانية / Reuters
28 يونيو 2022

أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن الثلاثاء أنها تريد تنظيم استفتاء "استشاري" بشأن استقلال اسكتلندا في أكتوبر 2023، رغم فشل استفتاء عام 2014، برفض الناخبين استقلال اسكتلندا بنسبة 55.42%.

وقالت ستورجن "يمكنني أن أعلن أن الحكومة الاسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في 19 أكتوبر 2023".

ومن أجل تنظيم هذا الاستفتاء، يجب على ستورجن، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، الحصول على موافقة الحكومة البريطانية التي تعارضه بشدة.

وصوّت الاسكتلنديون في استفتاء حول هذا الموضوع في العام 2014، بنسبة 55 % للبقاء داخل المملكة المتحدة.

ويرفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراء استفتاء جديد ويقول إنه لا يمكن أن يحدث إلا "مرة واحدة في كل جيل".

ويريد الحزب الوطني الاسكتلندي استقلال اسكتلندا لتنضم إلى الاتحاد الأوروبي كدولة مستقلة.

وقالت ستورجن إنها مستعدة للتفاوض مع جونسون لكنها حذّرت من أنها لن تسمح "بأن تقوّض الديموقراطية الاسكتلندية من بوريس جونسون أو من أي رئيس وزراء آخر".

وقبل هذا الإعلان، جدد بوريس جونسون التزامه وحدة المملكة المتحدة.

وقال زعيم حزب المحافظين للتلفزيون البريطاني الثلاثاء على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا: "نعتقد أن خطتنا لاقتصاد أقوى تعمل بشكل أفضل عندما تكون المملكة متحدة".

كذلك أوضح المتحدث باسم جونسون، في حديث للصحفيين، إن رئيس الوزراء يعتقد أن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن استفتاء على استقلال اسكتلندا لكن الحكومة ستبحث بتعمق اقتراح رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن.

وأضاف المتحدث: "موقفنا لم يتغير. أولوية الحكومتين البريطانية والاسكتلندية يجب أن تكون العمل معاً والتركيز على القضايا التي نعلم أنها تهم الناس في مختلف أرجاء البلاد".

وتابع: "وبما أن رئيسة الوزراء اتخذت قراراً، لذلك سندرس جيداً تفاصيل الاقتراح وستحدد المحكمة العليا الآن ما إذا ما إذا كانت ستقبل إحالة ممثل القضاء في اسكتلندا الأمر إليها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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