قال المحامي الإيراني سعيد دهقان على تويتر الثلاثاء إن محكمة استئناف إيرانية أيّدت حكماً بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر على موكله المواطن الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس.

واعتُقل بريير في إيران في مايو/أيار 2020، بعد أن أطلق في الصحراء قرب الحدود بين تركمانستان وإيران طائرة "هيليكام" هليكوبتر صغيرة يُتحكّم فيها عن بعد وتُستخدم للحصول على صور جوية أو متحركة. وصدر الحكم عليه في يناير/كانون الثاني الماضي.

ونفى برير مراراً ارتكاب أي مخالفات ودعت فرنسا إيران للإفراج عنه.

ويأتي الحكم عليه في وقت حساس مع استئناف الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في قطر، في محاولة لكسر الجمود حول كيفية إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الدول الكبرى، ومنها فرنسا.