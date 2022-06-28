سياسة
3 دقيقة قراءة
الأمم المتحدة تكشف أعداد النازحين واللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا
أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بأن أكثر من 6,2 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي عليها.
الأمم المتحدة تكشف أعداد النازحين واللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا
الأمم المتحدة تكشف أعداد النازحين واللاجئين بسبب الحرب في أوكرانيا / AP
28 يونيو 2022

قالت الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 6,2 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي عليها.

ويضاف إلى هؤلاء نحو 5,26 مليون شخص فروا من أوكرانيا وسُجِّلوا لاجئين في دول أوروبية أخرى منذ بدء الحرب.

وفي 23 يونيو/حزيران الجاري، قدرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن نحو 6,275 مليون نازح داخل أوكرانيا، وهو أدنى عدد من النازحين سجلته المنظمة الدولية للهجرة منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقالت وكالة الأمم المتحدة التي أجرت ستة إحصاءات منذ فبراير، إن عدد النازحين بلغ ذروته عند ثمانية ملايين في الإحصاء الرابع الذي نُشر في 3 مايو/أيار الماضي.

وكشف الاستطلاع الأخير أن 5,55 مليون شخص فرّوا في البداية، سواء داخل أوكرانيا أو إلى الخارج، لكنهم عادوا الآن إلى ديارهم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن "الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لكل من النازحين وغير النازحين تشمل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم فضلاً عن إعادة تأهيل المنازل المتضررة".

وتشير التقديرات إلى أن 65% من النازحين حالياً من النساء.

ونحو 61% من جميع النازحين داخلياً (3,8 مليون) من شرق أوكرانيا حيث يتركز القتال حالياً، و15% من الشمال في حين أن 11% من كل من كييف والجنوب.

"إحساس بالأمان"

ويعيش نحو 44 % من النازحين داخلياً في مساكن مستأجرة، بينما يقيم 29% منهم مع العائلة أو الأصدقاء.

ويقول 13% من النازحين داخلياً إنهم يشعرون بالأمان التامّ في المكان الذي هم فيه، بينما يرى 63% منهم أنهم يشعرون بالأمان إلى حد ما.

وأفاد تقرير المنظمة بأنه "من بين النازحين، أكّد 15% أنهم يخططون للعودة إلى أماكن إقامتهم المعتادة خلال الأسبوعين المقبلين".

وكشف التقرير أن ربع الأشخاص في أوكرانيا اضطروا إلى التوقف عن استخدام أدويتهم خلال الحرب لأنها إما غير متوافرة وإما باهظة الثمن.

ولفت التقرير أيضاً إلى أن 20% من الأسر النازحة ضمت أطفالاً تراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات، و51% منها تضم مسنين و36% منها تشمل أشخاصاً يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف أن 12% فقط من العائدين يفكّرون في مغادرة منازلهم مرة أخرى.

وأجرت المنظمة الدولية للهجرة احصاءها السادس بين 17 و23 يونيو الجاري عبر الهاتف، وشمل ألفي شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاماً وجرى اختيارهم عشوائياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us