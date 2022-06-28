سياسة
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بعد الاجتماع الرباعي.. مشاورات سياسية الأربعاء بين تركيا والسويد بأنقرة
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن العاصمة أنقرة ستستضيف الأربعاء، مشاورات سياسية منتظمة بين تركيا والسويد، على مستوى وزارتي خارجية البلدين. يأتي ذلك بعد اجتماع رباعي ضم الرئيس التركي ونظيره الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية وأمين عام الناتو في مدريد.
بعد الاجتماع الرباعي.. مشاورات سياسية الأربعاء بين تركيا والسويد بأنقرة
صورة / AA
28 يونيو 2022

تستضيف أنقرة الأربعاء اجتماع مشاورات سياسية منتظمة بين تركيا والسويد، على مستوى وزارتي خارجية البلدين.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن اجتماع المشاورات السياسية بين البلدين سينعقد برئاسة مشتركة بين نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، وسكرتير الدولة في الخارجية السويدية روبرت ريدبيرغ.

وأضافت أنه من المنتظر أن يتناول الجانبان العلاقات التركية-السويدية، وعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وعلى صعيدٍ موازٍ، انتهى الثلاثاء، اجتماع رباعي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وانعقد الاجتماع الرباعي في مركز مؤتمرات مدريد "IFEMA" الذي يستضيف قمة زعماء الناتو بين 28 و30 يونيو/حزيران الجاري.

وجرى الاجتماع الذي استضافه ستولتنبرغ بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، واستغرق ساعتين.

وشارك أيضاً في الاجتماع من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس الاستخبارات خاقان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، تقدّمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا اتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، تتحفظ تركيا على انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية منها "PKK"، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوفها الأمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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