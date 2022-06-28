تعهدت كل من السويد وفنلندا بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية، في المذكرة الثلاثية التي أبرمتها البلدان الثلاثة، أمس الثلاثاء.

ووقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء في المذكرة أن السويد وفنلندا تتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي وعدم توفير الدعم لتنظيمي "YPG/PYD" و"غولن"، ومنع أنشطتهم والأفراد المرتبطة بهم.

وأعربت المذكرة عن إدانة السويد وفنلندا بشكل واضح وصريح لجميع هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا.

وأكدت أن الناتو هو حلف يقوم على أسس الدفاع والأمن المشترك، مضيفة أن تركيا والسويد وفنلندا تلتزم المبادئ والقيم المذكورة في اتفاقية واشنطن للحلف.

وأوضحت أن أهم عناصر التحالف هو "التضامن والتعاون التام في مكافحة شتى أشكال ومظاهر الإرهاب، الذي يشكل تهديداً مباشراً على السلم والاستقرار الدوليين والأمن القومي للدول الأعضاء".

ووقّع المذكرة كلٌ من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو، ونظيرته السويدية آن ليندي.

وحضر مراسم التوقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.

وأكد بيان الإعلان عن المذكرة، أن فنلندا والسويد ستتعاملان بسرعة مع طلبات ترحيل أو تسليم مشتبهين بالإرهاب، عبر مراعاة المعلومات والأدلة المقدمة من تركيا.

وقال البيان الثلاثي إن "السويد وفنلندا ستبدآن بالتحقيق في أنشطة جمع الأموال وتجنيد المقاتلين لصالح تنظيم "PKK" الإرهابي وامتداداته كافة وستمنعان تلك الأنشطة".

وفي وقت سابق الثلاثاء انتهى اجتماع رباعي ضم الرئيس التركي ونظيره الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية وأمين عام الناتو.

وانعقد الاجتماع الرباعي في مركز مؤتمرات مدريد "IFEMA" الذي يستضيف قمة زعماء الناتو بين 28 و30 يونيو/حزيران الجاري.

وجرى الاجتماع الذي استضافه ستولتنبرغ بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، واستغرق ساعتين.

وشارك أيضاً في الاجتماع من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس الاستخبارات خاقان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، تقدّمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا اتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، تتحفظ تركيا على انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية منها "PKK"، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوفها الأمنية.