تعهدت السويد وفنلندا بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك عقب توقيع تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح البيان المشترك أن السويد وفنلندا تتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي وعدم توفير الدعم لتنظيمَي "YPG/PYD" و"كولن".

وأضاف البيان أن فنلندا والسويد تتعهدان بمنع أنشطة "PKK" وجميع المنظمات الإرهابية الأخرى والأفراد المرتبطين بها.

وأعرب عن إدانة السويد وفنلندا بشكل واضح وصريح لكافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا.

وأردفت المذكرة أن السويد وفنلندا، العضوين المرشحين في الحلف، "يتعهدان بالتعاون التام مع تركيا في مواجهة كافة التهديدات التي تستهدف أمنها القومي".

وأشارت إلى أن تركيا بدورها تعلن دعمها التام للسويد وفنلندا في مواجهة التهديدات التي تطال أمنهما القومي.

ولفتت إلى أن السويد وفنلندا ترفضان وتدينان بأشد العبارات جميع أشكال الإرهاب.

وأعرب البلدان عن إدانتهما بشكل واضح وصريح لكافة هجمات التنظيمات الإرهابية ضد تركيا، وتضامنهما مع أنقرة ومع ذوي الضحايا.

من جانبه هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن تركيا وفنلندا والسويد بالتوقيع على مذكرة التفاهم الثلاثية. ووصف الخطوة بـ"الحاسمة التي ستعزز تحالفنا وأمننا الجماعي".

كذلك وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعم تركيا طلب السويد وفنلندا الانضمام للناتو بـ"خبر رائع". وأضاف: "عضويتهما ستجعل الحلف أقوى وأكثر أمناً"

يذكر أن البيان الثلاثي المشترك بين الدول الثلاث يؤكد عدم وجود أي حظر فيما بينهم بعد الآن بخصوص الأسلحة