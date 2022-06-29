استشهد شاب فلسطيني، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال وسام بكر، مدير مستشفى "خليل سليمان"، الحكومي في مدينة جنين، إن شاباً استشهد متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، فجر الأربعاء.

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين، ونفذت عملية مداهمة لعدد من المنازل الفلسطينية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.

وأوضح الشهود أن الجيش استخدم الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في مواجهة الفلسطينيين.

ومنذ عدة أشهر، تشهد مدينة جنين ومخيمها، عمليات توغل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تسفر عن مقتل وإصابة فلسطينيين.