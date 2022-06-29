كشفت مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه حاول قيادة سيارته الرئاسية عنوة يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، عندما رفض مرافقوه الأمنيون اصطحابه إلى مبنى الكونغرس حيث كان أنصاره يمارسون أعمال شغب.

وشهدت المساعدة بأن ترمب رفض المخاوف من أن بعض مؤيديه الذين تجمعوا بسبب خطابه الناري خارج البيت الأبيض في ذلك اليوم كانوا يحملون بنادق، وطلب من الأمن التوقف عن فحص الحضور باستخدام أجهزة كشف مغناطيسية حتى يبدو الحشد أكبر.

ونقلت كاسيدي هاتشينسون، كبيرة مساعدي مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك، عن ترمب قوله في ذلك الصباح "هم ليسوا هنا ليؤذوني".

وذكرت هاتشينسون أن ضباط جهاز الخدمة السرية أصروا على عودته إلى البيت الأبيض وعدم الانضمام إلى أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونغرس، حيث كان المشرعون يجتمعون للتصديق على فوز منافسه الديمقراطي الرئيس جو بايدن.

ونفى ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي أنه حاول قيادة السيارة الرئاسية عنوة.

وكتب ترمب على تروث سوشيال، تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص به، "قصتها الزائفة بأنني حاولت قيادة سيارة البيت الأبيض عنوة إلى مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) هي قصة مثيرة للغثيان ومخادعة".

ورفضت عشرات المحاكم ومسؤولو الانتخابات ومراجعات أجرتها إدارة ترمب نفسها، مزاعمه بحدوث تزوير في الانتخابات، رغم إصراره عليها.