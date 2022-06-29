وافقت دول الاتّحاد الأوروبي، الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتباراً من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى بلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.

وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية قد كشفت النقاب عنه في يوليو/تموز 2021، يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة، إلى الصفر.

والقرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ، يفرض عملياً حظراً في جميع دول الاتّحاد على بيع السيارات الجديدة المزوّدة بمحرّكات تعمل بالبنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحرّكات الكهربائية.

ويتعيّن الآن التفاوض حول هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

لكن بناءً على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتّحاد على أن ينظروا في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة، إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثّل بالقضاء تماماً على انبعاثات السيارات.

كما مدّد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنّعين "المتخصّصين"،. أو أولئك الذين ينتجون أقلّ من 10 آلاف مركبة سنوياً.

وهذا البند، الذي يطلق عليه أحياناً اسم "تعديل فيراري" تستفيد منه خصوصاً الماركات الفاخرة.