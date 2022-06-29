سياسة
2 دقيقة قراءة
الناتو يستعد لإقرار أكبر تغييرات بسياسته الدفاعية منذ نهاية الحرب الباردة
من المتوقع أن يقر قادة حلف شمال الأطلسي حزمة دعم كبيرة لأعضاء الحلف في أوروبا الشرقية عندما يجتمعون في العاصمة الإسبانية، مدريد لإظهار موقف موحد لمواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا.
الناتو يستعد لإقرار أكبر تغييرات بسياسته الدفاعية منذ نهاية الحرب الباردة
الناتو يستعد لإقرار أكبر تغييرات بسياسته الدفاعية منذ نهاية الحرب الباردة / AFP
29 يونيو 2022

يستعد قادة حلفشمالالأطلسي (الناتو) الأربعاء، لتوقيع حزمة دعم كبير لأعضاء الحلف في أوروبا الشرقية عندما يجتمعون في العاصمة الإسبانية، مدريد لإظهار موقف موحد لمواجهة الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتوينس ستولتنبرغ الثلاثاء، في قمة الحلف التي ستستغرق ثلاثة أيام، أن القرار يمثل “تحولاً جوهرياً في الردع والدفاع” في سياسة الحلف.

وردد ستولتنبرغ تصريحات سابقة قبل القمة وصفت فيها هذه الخطوة بأنها “أكبر إصلاح شامل لردعنا ودفاعنا الجماعي منذ الحرب الباردة”.

وقال أيضاً إن "روسيا تشكل تهديداً مباشراً لأمن دول حلف شمال الأطلسي"

ويستعد الحلف للموافقة على نشر المزيد من المعدات بالقرب من روسيا – ومن بينها الأسلحة الثقيلة وزيادة أعداد القوات في مجموعات الناتو متعددة الجنسيات في أوروبا الشرقية؛ وتوسيع حجم قوات الرد السريع من 40 ألفاً إلى 300 ألف جندي.

ويشار إلى أن قوة الاستجابة التابعة لحلف الناتو، عادة ما تكون تحت القيادة الوطنية، ولكن يمكن للقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا أن يطلب نشرها في إحدى الدول الأخرى التابعة للحلف.

ولا يزال حلفاء الناتو يضعون اللمسات الأخيرة على تفاصيل التشكيل الدقيق للمجموعات القتالية الموسعة في أوروبا الشرقية، حيث تسعى بعض الدول الأعضاء بالحلف إلى تفادي القواعد العسكرية الدائمة التي تكون مكلفة.

ويذكر أن دول البلطيق، وبخاصة إستونيا، دفعت الناتو بقوة لتغيير خططه في ضوء الهجومالروسي علىأوكرانيا والانتقال إلى الدفاع الكامل عن أراضي دول الحلف في أوروبا الشرقية، لتحل محل نموذج التخلي عن الأراضي المفقودة ثم استعادتها لاحقاً.

كما أنه من المقرر أيضاً أن يتفق التحالف الدفاعي الغربي المؤلف من 30 عضواً على مفهوم استراتيجي جديد يحدد المهام الأمنية للناتو في أول تحديث منذ عام 2010.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us