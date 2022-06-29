تعمل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تشييد محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة إنتاجية تصل إلى 73 جيغاوات، بهدف زيادة الإنتاج الحالي من الطاقة المتجددة بنحو 5 أضعاف، وفق تقرير منظمة "غلوبال إنيرجي مونيتور".

وجاءت عُمان والمغرب والجزائر في مقدمة الدول العربية الناشطة في مجال الطاقة المتجددة، بخطة طموحة لإنتاج حوالي 39.7 جيغاوات من الطاقة الشمسية والرياح.

وإذا جرى الانتهاء من تلك المشاريع وفق خططها المقررة، فإن إجمالي الإنتاج من الطاقة المتجددة سيبلغ 91% عام 2030، وفق المبادرة التي أعلنتها جامعة الدول العربية.

وقالت المنظمة، إن المغرب يواصل جهوده للبقاء على قمة دول المنطقة في إنتاج الطاقة المتجددة من خلال العمل على تشغيل عدد من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بإجمالي سعة يبلغ 14.4 جيغاوات على مدار السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يوازي ستة أضعاف استثماراته في مشروعات الطاقة المنتجة من الغاز.

وتوقع التقرير أن تتصدر الدول الخمس التالية قائمة الدول الأكثر إنتاجاً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة في المستقبل القريب، حيث ستكون الصدارة لعمان، ثم المغرب، تليه الجزائر والكويت والعراق.