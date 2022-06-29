قالت مصادر في الرئاسة التركية إن أنقرة نالت ما أرادته من فنلندا والسويد الراغبتين في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وعززت من مكاسبها في مكافحة الإرهاب.

وأمس الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم المذكورة، عقب لقاء رباعي ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إلى جانب أمين عام "ناتو"، ينس ستولتنبرغ.

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركية مولود جاوش أوغلو، ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو، ونظيرته السويدية آن ليندي. بحضور زعماء البلدان الثلاثة.

المباحثات الرباعية استغرقت 3 ساعات وتكونت من جولتين، الأولى كانت قرابة ساعتين، وانتهت باتفاق المجتمعين على توقيع مذكرة تفاهم.

وحضر الاجتماع الرباعي من الجانب التركي، وزيري الخارجية جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة، فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان .

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن أنقرة "نالت ما أرادته" من خلال مذكرة التفاهم الثلاثية.

وأضافت المصادر نفسها أن تركيا بقيادة أردوغان عززت من خلال هذه الخطوة، مكاسبها في مكافحة الإرهاب.

وشددت على أهمية ذكر تنظيمات "YPG/ PYD/PKK" و"كولن" الإرهابية في اتفاقية دولية بشكل مباشر وواضح.