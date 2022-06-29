سياسة
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بعد خلاف دبلوماسي.. إسبانيا تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب
بدأ الغاز الطبيعي يتدفق من إسبانيا باتجاه المغرب عبر خط أنابيب كان قد توقف عن الضخ في نوفمبر/تشرين الثاني وسط خلاف دبلوماسي بين المغرب والجزائر.
بعد خلاف دبلوماسي.. إسبانيا تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب
إسبانيا تبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب بعد خلاف دبلوماسي / Reuters
29 يونيو 2022

أظهرت بيانات من شركة إيناجاس التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا، الأربعاء، أن الغاز الطبيعي بدأ يتدفق من إسبانيا باتجاه المغرب عبر خط أنابيب كان قد توقف عن الضخ في نوفمبر/تشرين الثاني وسط خلاف دبلوماسي بين المغرب والجزائر.

وقررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب يمر بالمغرب المجاور، مما أوقف تقريباً كل إمدادات المغرب من الغاز، مع تدهور العلاقات بين الرباط والجزائر.

وفي أبريل/نيسان، حذرت الجزائر مدريد من إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، بعد أن أكدت وزيرة الطاقة تيريزا ريبيرا وجود خطط لضخ الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا في الاتجاه العكسي، وبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب.

وقال متحدث باسم إيناجاس اليوم الأربعاء "عملية التصديق‭‭ ‬‬تضمن أن هذا الغاز ليس من أصل جزائري".

وفي مارس/آذار، أثارت إسبانيا غضب الجزائر، مورد الغاز الرئيسي لها، من خلال دعمها لخطة مغربية لمنح الحكم الذاتي للصحراء، مما دفع الجزائر إلى تعليق معاهدة الصداقة مع مدريد القائمة منذ 20 عاماً وتسبب في أزمة دبلوماسية.

ولقي هذا التحول استحساناً في الرباط حيث قرر المغرب إعادة سفيره إلى إسبانيا بعد غياب لمدة عام تقريباً عقب خلاف دبلوماسي طويل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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