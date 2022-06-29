أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون، إن بلادها ستكون في حوار وثيق مع تركيا فيما يخص تسليم المجرمين.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للتلفزيون الرسمي الفنلندي (YLE)، صباح الأربعاء، غداة توقيع بلادها وفنلندا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية، أمس الثلاثاء.

وأضافت أن بلادها ستوضح للجانب التركي كيفية كفاحها ضد الإرهاب في إطار القوانين الدولية، مضيفة: "سنكون في حوار وثيق مع تركيا فيما يخص تسليم المجرمين".

ووصفت أندرسون التطورات الأخيرة حول توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بـ"الإيجابية".

وأمس الثلاثاء، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووقع المذكرة كل من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، ونظيريه، الفنلندي بيكا هافيستو، والسويدية آن ليندي، في مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفنلندي سولي نينيستو، ورئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون.