سياسة
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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظرائه الأوروبيين جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا
ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع عدد من نظرائه الأوروبيين، سبل التهدئة لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية، قبل استئناف مرتقب للمحادثات المباشرة بين البلدين في تركيا.
وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظرائه الأوروبيين جهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو / Reuters
13 مايو 2025

وأفاد بيان للخارجية الأمريكية أمس الاثنين، بأن روبيو أجرى اتصالات هاتفية مع كل من نظرائه الفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديبول، والبولندي رادوسلاف سيكورسكي، والبريطاني ديفيد لامي، والأوكراني أندري سيبيها، إضافة إلى ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وأضاف البيان أن المسؤولين "بحثوا الخطوات الممكنة نحو التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا، ومسار السلام الدائم".

وخلال مؤتمر صحفي السبت، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الخميس المقبل في إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.

وقالت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم دعمه الكامل لمبادرة نظيره بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

فيما ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر بيان الأحد، أن الرئيس أردوغان أعرب لنظيره الروسي عن استعداد تركيا لاستضافة محادثات سلام بين موسكو وكييف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT Arabi
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