قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الأربعاء إن بلاده ليست "خائفة" من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، على خلفية توترات شديدة مع موسكو.

وصرّح ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية: "أعتقد أن أولئك الذين يتخذون هذه القرارات لديهم وهم أن روسيا قد تكون خائفة"، مؤكداً أنهم "لن يتمكنوا من ذلك".

وأضاف: "لن يحصلوا على النتائج التي يتوقعونها من هذه الجهود".

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن من مدريد أن بلاده "ستعزز وجودها العسكري في أوروبا" كي يتمكن حلف شمال الأطلسي من "الردّ على التهديدات الآتية من كل الاتجاهات وفي كلّ المجالات".

وقال خلال قمة للحلف وصفها بأنها "تطبع التاريخ"، إن الوجود العسكري والإمكانات العسكرية الأمريكية سيعزَزوا في إسبانيا وبولندا ورومانيا ودول البلطيق وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

وأكّد ريابكوف أن الوحدات الأمريكية الإضافية "لن تعزز أمن الدول التي ستنشر فيها".

وأشار إلى أن "ما يحدث الآن سيؤدي بلا شك إلى رد فعل من جانبنا"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.