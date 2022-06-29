قُتل عنصر في حرس الحدود الإيراني في "حادثة" مع مسلحين في محافظة سيستان وبلوشستان عند الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية الإيرانية في بيان الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني "حادثاً مؤسفاً في منطقة ميلك الحدودية، أدى إلى استشهاد أحد منتسبي قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية" مشيراً إلى أن "أبعاد ذلك الحادث (...) تخضع للتحقيق من المؤسسات المسؤولة وستوافي بالنتائج فور التوصل إليها".

وقدم المتحدث تعازيه لأسرة عنصر حرس الحدود محمد صياد.

ونفى مسؤولون أفغان لوكالة الصحافة الفرنسية أن تكون اشتباكات وقعت بين القوات الإيرانية والأفغانية قرب الحدود.

لكن قال كنعاني: "نتوقع من مسؤولي الهيئة الحاكمة في أفغانستان الكشف عن خفايا استشهاد محمد صياد، لمعاقبة الضالعين واتخاذ إجراءات جدية للحؤول دون وقوع أحداث مماثلة".

ولا تعترف إيران، على غرار عديد من الدول، بالحكومة التي شكلتها طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان في أغسطس/آب 2021 بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلد إثر وجود استمر عشرين عاما.

ويرى محللون أن إيران القلقة من الوضع المضطرب في أفغانستان التي تتشارك معها حدوداً بطول أكثر من 900 كلم، تتبنى مقاربة براغماتية، لا سيما تجاه حركة طالبان.