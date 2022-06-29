سياسة
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منظمة الصحة العالمية: استمرار انتشار العدوى بجدري القرود يشكل خطراً
قالت منظمة الصحة العالمية إن استمرار انتقال عدوى جدري القرود قد يؤدي إلى انتقال الفيروس للفئات الأكثر عرضة للخطر. وأوضحت المنظمة أن حالات الإصابة بالفيروس خلال التفشي الحالي، رُصدت في أكثر من 50 دولة خارج الدول المتوطن فيها بأفريقيا. تعرّف التفاصيل.
منظمة الصحة العالمية: استمرار انتشار العدوى بجدري القرود يشكل خطراً
منذ بدء التفشي في مايو/ أيار، رُصدت 3400 حالة إصابة بجدري القرود فيما سُجلت وفاة واحدة / AFP
29 يونيو 2022

قالت منظمة الصحة العالمية إن "استمرار انتقال عدوى" جدري القرود حول العالم قد يؤدي إلى انتقال الفيروس للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الحوامل والمصابين بأمراض مناعية والأطفال.

وأضافت المنظمة الأربعاء، أنها تتحقق من تقارير عن إصابة أطفال، من بينهم حالتان في بريطانيا، كما تتابع تقارير واردة من إسبانيا وفرنسا. ولم تتسم أي حالات إصابة بين الأطفال بأنها شديدة الأعراض.

ورُصدت حالات إصابة بالفيروس خلال التفشي الحالي في أكثر من 50 دولة خارج الدول المتوطن فيها بأفريقيا. كما تشير المنظمة إلى أن الحالات تتزايد في تلك الدول ودعت إلى تكثيف إجراء الاختبارات والفحوص للكشف عنه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة عبر الإنترنت من جنيف الأربعاء: "أنا قلق من استمرار العدوى لأن ذلك قد يشير إلى أن الفيروس سيرسخ وجوده ويمكن أن ينتقل إلى مجموعات معرضة للخطر منها الأطفال ومن يعانون من أمراض مناعية والحوامل".

ومنذ بدء التفشي في مايو، رُصدت 3400 حالة إصابة بجدري القرود فيما سُجلت وفاة واحدة، وأغلب الحالات في أوروبا بين رجال مثليين جنسياً وفقاً لحصيلة منظمة الصحة العالمية. كما شهدت دول ينتشر فيها المرض عادة إصابة أكثر من 1500 ووفاة 66 هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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