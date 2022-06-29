سياسة
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رئيس وزراء إثيوبيا: السلام خيارنا لحل المشكلات مع السودان
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن السلام هو خيار بلاده الدائم، وذلك في ظل ما تمر به إثيوبيا والسودان من توترات، إثر إعلان الخرطوم، إعدام حكومة أديس أبابا 7 من مواطنيها كانوا أسرى لديها. ودعا في الأثناء آبي أحمد الطرفين إلى ضرورة ضبط النفس.
رئيس وزراء إثيوبيا: السلام خيارنا لحل المشكلات مع السودان
آبي أحمد: السلام خيارنا لحل المشكلات مع السودان / AP
29 يونيو 2022

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأربعاء إن أطرافاً تريد أن ينزلق السودان وإثيوبيا في اقتتال، مؤكداً أن خيار بلاده هو السلام لحل المشكلات بين البلدين.

جاء ذلك إثر تصاعد حدة التوتر بين البلدين عقب توعد الجيش السوداني بالرد على "إعدام إثيوبيا" 7 من مواطنيه كانوا أسرى لديها.

وقال آبي أحمد، في بيان نشره على تويتر، إن "الشعبين السوداني والإثيوبي إخوة، بين البلدين عديد من المشاكل".

وأضاف: "يتوجب علينا أن نتكاتف ونتعاون في مواجهة وحل هذه المعضلات"، مؤكداً أن خيار أديس أبابا هو السلام لحل المشكلات بين البلدين.

وتابع: "كثيرون يريدون لنا أن ننزلق في اقتتال مع بعضنا البعض. ولكن هذه الأطراف (لم يحددها) سواء كانت من الحكومات أو غيرها، لن تجني أي فائدة من تأجيج الفتن بين شعبينا".

ودعا أحمد السودان إلى "ضبط النفس" من أجل المصالح المشتركة ومبادئ حسن الجوار بين البلدين وألا تقوم بينهما عداوات، بل أن يكونا بدلاً من ذلك "شركاء في التنمية".

وأعرب ختاماً عن إيمانه بأن "السودان وإثيوبيا قادران على جميع المشاكل والصعاب التي تواجههما بروح الأخوة الدائمة وحسن الجوار".

والأحد، أعلن الجيش السوداني أن إثيوبيا أعدمت 7 من جنوده ومواطناً كانوا أسرى لديها، معتبراً ذلك "غدراً سيرد عليه".

فيما أعلن الجيش الإثيوبي الثلاثاء استعداده للعمل مع نظيره السوداني في التحقيقات المتعلقة بالحادث، معرباً عن أمله في أن تنأى الحكومة السودانية بنفسها عن أي تصعيد.

ومنذ فترة، تشهد الحدود بين البلدين توتراً، إذ أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا السودان بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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